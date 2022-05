Stefano De Martino a 360 gradi, la confessione su Belen: “Non la risposo” (Di lunedì 30 maggio 2022) Stefano De Martino è intervenuto, in una recente intervista, sul rapporto con Belen Rodriguez. Il conduttore non ha dubbi: “Non la risposo” E’ stato un anno molto importante per Stefano De… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 30 maggio 2022)Deè intervenuto, in una recente intervista, sul rapporto conRodriguez. Il conduttore non ha dubbi: “Non la” E’ stato un anno molto importante perDe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

MeryDambrosio : RT @errico_alex: Stefano de Martino su Emma: Tramite @Corriere - Profilo3Marco : RT @Corriere: «Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Stefano De Martino: «Per Emma tanto affetto, vado ai suoi concerti. Belén? Non ci risposeremo» - Profilo3Marco : RT @Corriere: «Emma Marrone è una persona bellissima. La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto» - ElisaDiGiacomo : Stefano De Martino non ri-sposa Belen: 'Di matrimonio ne ho fatto uno, basta e avanza' -