Se un pm sbaglia pagano i cittadini: perché siamo costretti a finanziare gli errori (Di lunedì 30 maggio 2022) Suscita riprovazione il caso, per fortuna non così frequente, del sopruso commesso dalle forze dell'ordine. Si dice: la violenza arbitraria fatta da chi rappresenta lo Stato costituisce l'ingiustizia somma, proprio perché ad abbandonarvisi è il funzionario armato per far rispettare la legge, non per violarla con il lasciapassare delle mostrine. Giustissimo. Ma altrettanta riprovazione non suscita il caso, purtroppo non così infrequente, del sopruso di stampo giudiziario. E' conclamata, pubblica e, soprattutto, intollerabilmente impunita, la presenza di funzionari che con un'altra divisa, e cioè la toga, e dotati di un armamento anche più micidiale, e cioè il potere di infierire sulla libertà, sui beni e sulla stessa esistenza fisica altrui, adoperano in maniera arbitraria quel loro potere enorme senza risponderne in nessun modo. Si tratta di pubblici funzionari ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Suscita riprovazione il caso, per fortuna non così frequente, del sopruso commesso dalle forze dell'ordine. Si dice: la violenza arbitraria fatta da chi rappresenta lo Stato costituisce l'ingiustizia somma, proprioad abbandonarvisi è il funzionario armato per far rispettare la legge, non per violarla con il lasciapassare delle mostrine. Giustissimo. Ma altrettanta riprovazione non suscita il caso, purtroppo non così infrequente, del sopruso di stampo giudiziario. E' conclamata, pubblica e, soprattutto, intollerabilmente impunita, la presenza di funzionari che con un'altra divisa, e cioè la toga, e dotati di un armamento anche più micidiale, e cioè il potere di infierire sulla libertà, sui beni e sulla stessa esistenza fisica altrui, adoperano in maniera arbitraria quel loro potere enorme senza risponderne in nessun modo. Si tratta di pubblici funzionari ...

Advertising

NadiaMAI4 : RT @laura_ceruti: Non esiste nessuna e ripeto nessuna categoria che se sbaglia non paga tranne l'eccezione dei magistrati, e non è un mesti… - ClaudioMori7 : RT @laura_ceruti: Non esiste nessuna e ripeto nessuna categoria che se sbaglia non paga tranne l'eccezione dei magistrati, e non è un mesti… - Angela23763271 : RT @laura_ceruti: Non esiste nessuna e ripeto nessuna categoria che se sbaglia non paga tranne l'eccezione dei magistrati, e non è un mesti… - carlo_masera : RT @laura_ceruti: Non esiste nessuna e ripeto nessuna categoria che se sbaglia non paga tranne l'eccezione dei magistrati, e non è un mesti… - gianpi56 : RT @laura_ceruti: Non esiste nessuna e ripeto nessuna categoria che se sbaglia non paga tranne l'eccezione dei magistrati, e non è un mesti… -