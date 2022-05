Sanità | sclerosi multipla | per 40% centri non recuperate cure perse in pandemia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - Durante laoltre un centro per lasu 2 ha ridotto i suoi servizi. E il 40% indica di avere ancora arretrato di prestazioni. Nel 16,5% dei casi si tratta di trattamenti farmacologici. In particolare durante lal'86,7% deiha ridotto le visite neurologiche di controllo a fronte di una carenza di organico: una carenza che oggi fa sì che neidi grandi dimensioni sia prevista la presenza in media di 1 neurologo ogni 466 pazienti cone di 1 infermiere ogni 482 pazienti". E' uno dei dati del 'Barometro Aism 2022' sulla realtà della malattia, presentato oggi dall'Associazione italiana(Aism) in occasione ...