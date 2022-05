San Raffaele Business School, una nuova impresa verso l'innovazione: economia e salute ai massimi livelli con due Nobel a confronto (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha inaugurato questa mattina a Roma la San Raffaele Business School. “L'incontro di oggi – sottolinea il Presidente Casellati - offre una lezione che testimonia l'importanza di valorizzare le sinergie positive tra Sanità, Ricerca ed economia per contribuire alle prospettive di crescita e sviluppo di una società sempre più complessa e in continua trasformazione. Ritengo molto lungimirante la scelta compiuta da questo Ateneo di investire su una nuova Business School fondata su percorsi di ricerca e formazione sempre più avanzati e interdisciplinari nelle materie sanitarie ed economiche. Abbiamo bisogno di figure capaci di declinare competenze manageriali e di finanza pubblica e privata, in quel settore ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha inaugurato questa mattina a Roma la San. “L'incontro di oggi – sottolinea il Presidente Casellati - offre una lezione che testimonia l'importanza di valorizzare le sinergie positive tra Sanità, Ricerca edper contribuire alle prospettive di crescita e sviluppo di una società sempre più complessa e in continua trasformazione. Ritengo molto lungimirante la scelta compiuta da questo Ateneo di investire su unafondata su percorsi di ricerca e formazione sempre più avanzati e interdisciplinari nelle materie sanitarie ed economiche. Abbiamo bisogno di figure capaci di declinare competenze manageriali e di finanza pubblica e privata, in quel settore ad ...

Advertising

CorriereUmbria : Economia e salute ai massimi livelli, due Nobel a confronto per la San Raffaele Business School #sbs… - vdavide : RT @MorganilRamingo: San Michele Gabriele e Raffaele Arcangeli pregate per tutti noi ?? - tempoweb : Inaugurazione della Business School dell'Università #SanRaffaele: presenti #Tria, #Phelps e #Semenza… - MyUniSR : Si sono appena concluse le selezioni milanesi di #FameLab! Quest'anno sul podio Valentina Vavassori, ricercatrice d… - HuffPostItalia : All'Università Telematica San Raffaele l'evento 'Economia & Salute': due premi Nobel per due lectio magistralis -