Reddito cittadinanza | lite in Senato | “Basta parassiti” | “vergogna”

(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) –di, scintille in Aula tra il M5S e ilre Andrea De Bertoldi di Fdi. Casus belli le critiche del meloniano alla misura. “ti e lascia parlare la gente”, dice De Bertoldi rivolto alre Alberto Airola del M5S che lo interrompe dal fondo dell’Aula. “Il M5S insegna ai giovani a vivere di elemosina di Stato. Cancelliamo subito ildi”, rincara la dose De Bertoldi. Poi interviene il comunista Dessì, bacchettato dalla presidente d’Aula Anna Rossomando: “La smetta o sono costretta a farla allontanare”. Brusio in Aula, con De Bertoldi che termina così: “I giovani non devono andare a fare iper 800 euro, ma abbiano il gusto del lavoro”. Tra applausi e ...

Advertising

petergomezblog : Reddito di cittadinanza, Conte: “L'attacco dei privilegiati della politica che guadagnano 500 euro al giorno e vogl… - Mov5Stelle : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, lo stesso che vorrebbe reintrodurre i voucher e alimentare un precariato… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, da Schifani a Garavaglia e Ronzulli: l’attacco della destra. Conte: “Barbarie da parte di… - battagliaandre1 : Aiutare chi ha bisogno e' sacrosanto ma dare soldi 'ad minchiam' e' deleterio: riformulare il reddito di cittadinanza!! - JohnMcN03 : RT @borghi_claudio: Ad #assolombarda2022 seconda durissima tirata contro il reddito di cittadinanza, questa volta dal presidente di @Confin… -

Movimento 5 Stelle

Il ministro ha ribadito la proposta "di consentire la cumulabilità del 50% deldia fronte di un contratto stagionale, l'obiettivo è riportare più persone possibili dall'...dicumulabile al 50% per i lavoratori stagionali. Questa la proposta del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, questa mattina a Genova per fare il punto della situazione sul ... Smontiamo le bufale sul Reddito di cittadinanza (Adnkronos) – Reddito di cittadinanza, scintille in Aula tra il M5S e il senatore Andrea De Bertoldi di Fdi. Casus belli le critiche del meloniano alla misura. “Vergognati e lascia parlare la gente”, ...Dopo gli attacchi da tutto il centrodestra, anche Confindustria torna a scagliarsi contro il reddito di cittadinanza. “Abbiamo creato veramente l’apoteosi in Italia”, ha affermato oggi Carlo Bonomi, a ...