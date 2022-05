Quanto zucchero c’è nella frutta (Di lunedì 30 maggio 2022) Cosa contiene la frutta Lo zucchero della frutta non ha lo stesso impatto sulla nostra salute degli zuccheri usati dall’industria alimentare per confezionare dolciumi. nella frutta, infatti, gli zuccheri sono presenti assieme alle fibre alimentari (che oltre a nutrire il nostro microbiota intestinale rallentano l’assorbimento degli stessi zuccheri) e ad una grande varietà di sostanze dall’alto valore nutrizionale (i cosiddetti metaboliti secondari per lo più capaci di svolgere nel nostro organismo una funzione antiossidante). Si comprende, dunque, che mangiare una caramella gommosa al gusto di fragola non è la stessa cosa che mangiare una fragola. Lo zucchero della frutta fa ingrassare? Diversi studi hanno fin qui dimostrato che un aumentato consumo di ... Leggi su dilei (Di lunedì 30 maggio 2022) Cosa contiene laLodellanon ha lo stesso impatto sulla nostra salute degli zuccheri usati dall’industria alimentare per confezionare dolciumi., infatti, gli zuccheri sono presenti assieme alle fibre alimentari (che oltre a nutrire il nostro microbiota intestinale rallentano l’assorbimento degli stessi zuccheri) e ad una grande varietà di sostanze dall’alto valore nutrizionale (i cosiddetti metaboliti secondari per lo più capaci di svolgere nel nostro organismo una funzione antiossidante). Si comprende, dunque, che mangiare una caramella gommosa al gusto di fragola non è la stessa cosa che mangiare una fragola. Lodellafa ingrassare? Diversi studi hanno fin qui dimostrato che un aumentato consumo di ...

