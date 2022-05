“Per anni abbiamo creduto che Forum fosse reale e ora voteremo i referendum sulla giustizia”, la stoccata di Luciana Littizzetto sul voto del 12 giugno | VIDEO (Di lunedì 30 maggio 2022) C’erano due argomenti su cui i cittadini avrebbero potuto esprimersi secondo coscienza e opinioni personali: il fine vita e la cannabis libera. Due raccolte firme bocciate dalla Corte Costituzionale che, invece, in quegli stessi giorni ha dato il via libera all’indizione di ben cinque referendum che parlano di riforma della giustizia. Cinque argomenti di cui la maggior parte dei cittadini conoscono poco. Pochissimo. Quasi per nulla. E proprio su quei temi sconosciuti ai più ci sarà, il prossimo 12 giugno, la chiamata al voto. E proprio a questo Luciana Littizzetto ha voluto dedicare la sua “letterina”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciana Littizzetto ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) C’erano due argomenti su cui i cittadini avrebbero potuto esprimersi secondo coscienza e opinioni personali: il fine vita e la cannabis libera. Due raccolte firme bocciate dalla Corte Costituzionale che, invece, in quegli stessi giorni ha dato il via libera all’indizione di ben cinqueche parlano di riforma della. Cinque argomenti di cui la maggior parte dei cittadini conoscono poco. Pochissimo. Quasi per nulla. E proprio su quei temi sconosciuti ai più ci sarà, il prossimo 12, la chiamata al. E proprio a questoha voluto dedicare la sua “letterina”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

