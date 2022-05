Paura a Bergamo, sei bambini si ustionano durante una recita. Una di loro è grave (Di lunedì 30 maggio 2022) Sei bambini sono rimasti ustionati questa mattina in una scuola di Osio Sotto (Bergamo) durante le prove di una recita scolastica: secondo una prima ricostruzione, i bambini stavano riscaldando i marshmallow,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 30 maggio 2022) Seisono rimasti ustionati questa mattina in una scuola di Osio Sotto (le prove di unascolastica: secondo una prima ricostruzione, istavano riscaldando i marshmallow,...

ANSA_Legalita : Cinque bambini ustionati durante le prove di una recita a scuola. Feriti anche tre genitori, paura in provincia di… - ANSA_Legalita : Cinque bambini ustionati durante le prove di una recita a scuola. Feriti anche tre genitori, paura in provincia di… - infoitinterno : Sei bimbi ustionati durante le prove di una recita: paura in provincia di Bergamo - orizzontescuola : Sei bimbi ustionati durante le prove di una recita: paura in provincia di Bergamo - ANTONIOPUGLIE21 : @mtracca @cavaliereultimo Salvini in. Russia tutti che s cag..... Sotohanno paura che putinda i. Vangelo d. Bergamo -