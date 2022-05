Ordine: la favola di Carlo e Davide Ancelotti deve provocare qualche rossore dalle parti di Napoli (Di lunedì 30 maggio 2022) Su Il Giornale, Franco Ordine scrive di Ancelotti, trionfante in Champions League con il suo Real Madrid. Lo fa parlando del ruolo determinante che ha avuto, nella vittoria, anche il figlio Davide e richiamando alla memoria quanto accaduto a Napoli, dove a Davide Ancelotti davano del raccomandato. “Ma c’è un altro aspetto della meravigliosa favola “Ancelottiana” che qualche rossore dovrà provocare dalle parti di Napoli e che riporta alla luce una meravigliosa legge non scritta degli sport di squadra riferita alle qualità morali e umane di un team. A parità di cifra tecnica, o anche in presenza di disparità, può diventare un’arma decisiva”. “A far ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022) Su Il Giornale, Francoscrive di, trionfante in Champions League con il suo Real Madrid. Lo fa parlando del ruolo determinante che ha avuto, nella vittoria, anche il figlioe richiamando alla memoria quanto accaduto a, dove adavano del raccomandato. “Ma c’è un altro aspetto della meravigliosaana” chedovràdie che riporta alla luce una meravigliosa legge non scritta degli sport di squadra riferita alle qualità morali e umane di un team. A parità di cifra tecnica, o anche in presenza di disparità, può diventare un’arma decisiva”. “A far ...

