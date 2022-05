Nemi | al via la Sagra delle fragole e la Mostra dei fiori | ospite d’onore Maurizio Battista

(Di lunedì 30 maggio 2022)– L’Amministrazione Comunale di, dopo i due anni di restrizioni Covid-19 rilancia l’evento più atteso ladeiche arriva all’89° edizione e punta anche sulla cultura e sull’importante patrimonio archeologico e naturalistico.per il taglio del nastro. Non solo verranno distribuitegratis durante l’evento ma per il 5 Giugno l’amministrazione Bertucci ha costruito in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione Regionale dei Musei del Lazio diretta Stefano Petrocchi e il MuiseoNavi Romane diretto dalla dott.ssa De Angelis , i sotterranei di Roma di Marco Placidi che ...

L'evento gastronomico e popolare da non perdere: a Nemi torna la Sagra delle Fragole, con la Mostra dei Fiori, appuntamento dal 2 al 5 giugno