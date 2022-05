(Di lunedì 30 maggio 2022)– Questa mattina, presso Casa Cultura Santa Caterina si è svolta una conferenza stampa, per spiegare le modalità d’uso dell’applicazione Easy Park. Presenti l’assessore Paola Naimi, il comandante della polizia municipale Luigi Marulli e Giuseppe Velardi. Easy Park ha l’obiettivo di supportare gli automobilisti nella spinosa questione dei parcheggi. Ogni volta che un automobilista riesce a trovare parcheggio, percorre poi tanta strada a piedi alla ricerca di un parchimetro, cerca le monete giuste, per poi rendersi conto di avere solo banconote. Quindi gli tocca andare al bar più vicino per “cambiare”. Se poi a tutto questo si aggiunge il fatto che spesso un automobilista si ritrova a correre verso l’auto per rinnovare il biglietto al parcometro, perché si ha la necessità di prolungare la, parcheggiare può diventare un’impresa titanica. ...

filodirettomonreale.it

...Toscana ricevere dall'imposizione della mani di Monsignor Michele Pennisi - Arcivescovo di... Ne èle diverse missioni di evangelizzazioni che sono animate da questa comunità che ha il ...C'è Battiato che recita la spigolatrice di Sapri e cicon la presentatrice: dai, qui nessuno ...tastierista verso la fine che irrompe improvvisando sull'organo della cattedrale di; non c'... Monreale: Prova EasyPark, dimentica lo stress da sosta e paga i minuti effettivi - FiloDiretto PERCORSO. Ventunesima tappa del Giro, siamo alla battute finali: prevista una prova a cronometro con 17,4 chilometri totali in quel di Verona per concludere il Giro d’Italia 2022. (OA Sport) ...MONREALE, 23 maggio - La Gi.Ca fa all-in, sia nella categoria maschile che in quella femminile. Vittoria per entrambe le formazioni contro avversari qualificati negli ultimi incontri disputati, utile ...