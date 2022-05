Advertising

Lopinionista : Meloni ribadisce: 'Io non terrò in piedi il governo' -

... che ha preferito rimanere ancorato all'estrema destra di Le Pen e cercare di arginare in Italia l'ascesa di Giorgia, a quanto pare inutilmente. Qui la domanda: è questa la nostra visione dell'...Parole queste di Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia , oggi sul palco del Forum in ... E: "Non è che il governo lo tengo in piedi io, eh Questo l'ho detto con chiarezza. Si ...ROMA - "Io non terrò in piedi il governo. Se domani mi chiedessero i voti che mancano alla maggioranza, se li possono scordare. Questo governo prima va a ...Ma se domani chiedessero a me i voti che mancano alla maggioranza i voti per tenere in piedi il governo se li possono scordare. Per me questo governo prima va a casa e meglio è». E ribadisce: «Non… ...