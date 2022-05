Il Ceo di Pfizer non spera di ridurre «la popolazione mondiale del 50 per cento entro il 2023» (Di lunedì 30 maggio 2022) Il 28 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che il Ceo della casa farmaceutica statunitense Pfizer, Albert Bourla, a Davos avrebbe detto «quando ci riunimmo in California, nel gennaio del 2019, per stabilire il piano d’azione di Pfizer per i successivi 5 anni, uno dei nostri sogni era la riduzione della popolazione mondiale del 50 per cento entro il 2023. Io credo che oggi, questo sogno, sia divenuto realtà». Il post è accompagnato da un video della durata di 38 secondi che sembra mostrare Burla pronunciare questa frase. Si tratta di una notizia falsa, veicolata da un video manipolato. Lo scorso 25 maggio, Bourla è stato intervistato dal presidente esecutivo del World economic forum, Klaus Schwab, durante l’annuale incontro ... Leggi su facta.news (Di lunedì 30 maggio 2022) Il 28 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che il Ceo della casa farmaceutica statunitense, Albert Bourla, a Davos avrebbe detto «quando ci riunimmo in California, nel gennaio del 2019, per stabilire il piano d’azione diper i successivi 5 anni, uno dei nostri sogni era la riduzione delladel 50 peril. Io credo che oggi, questo sogno, sia divenuto realtà». Il post è accompagnato da un video della durata di 38 secondi che sembra mostrare Burla pronunciare questa frase. Si tratta di una notizia falsa, veicolata da un video manipolato. Lo scorso 25 maggio, Bourla è stato intervistato dal presidente esecutivo del World economic forum, Klaus Schwab, durante l’annuale incontro ...

