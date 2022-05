Ida Platano | lacrime a Verissimo | «Per Riccardo provo ancora amore immenso»

(Di lunedì 30 maggio 2022) Idadurante l’intervista di Silvia Toffanin. La protagonista di Uomini e Donne, un po’ per l’emozione un po’ per il racconto della sua vita si è lasciata prendere dall’emozione e leben presto hanno segnato il suo volto. Centrale nel corso dell’intervista è il rapporto tra Ida eGuarnieri, che ha scandito per anni gli incontri pomeridiani del programma di Maria De Filippi. Unche si è concluso con liti e tanta indifferenza negli ultimi due anni. «Quello chepernon èma è». Con queste parole Ida, ha parlato che prova perGuarnieri. «Lui è tanto orgoglioso – ha ...

Advertising

infoitcultura : Mentre Ida Platano dichiara amore a Verissimo, Riccardo ne combina un’altra - DonnaGlamour : Ida Platano si emoziona a Verissimo: “Con Riccardo? Amore immenso” - tuttopuntotv : Mentre Ida Platano dichiara amore a Verissimo, Riccardo ne combina un’altra #UominieDonne #verissimo #IdaPlatano… - infoitcultura : Ida Platano a Verissimo: ecco cosa aveva dichiarato su Riccardo - infoitcultura : Ida Platano, da Uomini e Donne a Verissimo: l'intervista completa -

Dopo aver avuto modi di vedere nel corso delle precedenti puntate il riavvicinamento trae Riccardo Guarnieri , le anticipazioni di Uomini e Donne confermano che oggi l'attenzione si ...Eccoli qui in una foto : Rimanendo sempre nel dating condotto da Maria De Filippi,è stata ospite di Verissimo . A Silvia Toffanin ha rivelato tutto quello che prova per Riccardo ...Uomini e donne, trono classico: OGGI va in onda la scelta di Luca Tutto pronto per l’attesissima scelta di Luca Salatino, che andrà in onda questo ...Questo pomeriggio dovremmo vedere Ida Platano e Riccardo Guarnieri prendere una decisione definitiva sul loro tumultuoso rapporto. Quale sarà I loro fan e in generale quelli di “Uomini e Donne” sono ...