I blitz falliti di Bashagha | i sospetti di Dbeibah e il ruolo delle Nazioni Unite | in Libia tensione altissima “Fase più difficile della storia”

Advertising

fattoquotidiano : I blitz falliti di Bashagha, i sospetti di Dbeibah e il ruolo delle Nazioni Unite: in Libia tensione altissima. “Fa… -

Il Fatto Quotidiano

... il quale venne poi a sua volta assassinato da unUsa lo scorso 3 febbraio. Meno di un mese ... Tuttavia, i suoi militanti più forti agiscono al momento negli Stati "" africani, specie nel ...'E' fallito ildei russi, gli attacchi su Kiev e Kharkiv sono'. Lo dice chiaramente Francesco Zazo, ambasciatore italiano in Ucraina, in collegamento con Fabio Fazio a 'Che Tempo Che Fa' su Rai3, ... I blitz falliti di Bashagha, i sospetti di Dbeibah e il ruolo delle Nazioni Unite: in Libia tensione altissima Continua la battaglia nel Donbass, russi e filorussi alla periferia di Severodonetsk e di Lyman. Combattimenti in corso anche a Popasna e nell'area di Donetsk ...Si tratta di un'informazione non pubblica e di un tentativo assolutamente fallito. Ma è successo davvero circa 2 mesi fa', ha detto Budanov. Il senatore repubblicano Mitt Romney: 'Il mondo si prepari ...