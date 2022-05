Guerra Ucraina: Lavrov: 'Nostra priorità è la liberazione del Donbass'. Erdogan rilancia dialogo (Di lunedì 30 maggio 2022) Sul campo prosegue l'avanzata russa nell'est del paese. Le truppe sono entrate a Severodonetsk. Il presidente turco oggi telefonerà sia a Zelensky che a Putin. 'Il dialogo con l'occidente non è chiuso'... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 30 maggio 2022) Sul campo prosegue l'avanzata russa nell'est del paese. Le truppe sono entrate a Severodonetsk. Il presidente turco oggi telefonerà sia a Zelensky che a Putin. 'Ilcon l'occidente non è chiuso'...

Advertising

LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, per i prigionieri dell’Azovstal processo farsa stile Norimberga - CarloVerdelli : “Ci torturano e uccidono nelle piazze”. Marta Serafini @Corriere dal Donbass. Si avvicinano i primi 100 giorni di q… - petergomezblog : Guerra in Ucraina, il presidente serbo Vucic: “Trovato accordo con Mosca per le forniture di gas a un prezzo di fav… - Rheinor1 : RT @HSkelsen: Ho riflettuto molto in questi tre mesi, principalmente sui discorsi sulla guerra in Ucraina di una parte della sinistra sedic… - angelicapenny : RT @jacopo_iacoboni: La cosa più pericolosa per l’Europa e la sua sicurezza nazionale è l’appeasement con Putin, non la resistenza dell’Ucr… -