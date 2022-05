Galliani: «Pensare a Monza-Milan un sogno incredibile» (Di lunedì 30 maggio 2022) L’a.d. del Monza Galliani ha espresso la sua gioia per la promozione in Serie A del club brianzolo Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ai microfoni di Sky Sport ha espresso la sua gioia per la promozione in Serie A da parte del club brianzolo. LE PAROLE – «È un sogno che si realizza. Io sono di Monza e sono particolarmente felice ed emozionato. È la prima volta in 110 anni che si riesce ad andare in serie A. Dopo tanti anni, da ex tifoso bambino che veniva allo stadio con la mamma, sono davvero felice. Pensavamo di salire in A già l’anno scorso, un obiettivo che abbiamo sfiorato. Pensare a un Monza-Milan di campionato è un sogno incredibile. Come ho resistito a queste emozioni? ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) L’a.d. delha espresso la sua gioia per la promozione in Serie A del club brianzolo Adriano, amministratore delegato del, ai microfoni di Sky Sport ha espresso la sua gioia per la promozione in Serie A da parte del club brianzolo. LE PAROLE – «È unche si realizza. Io sono die sono particolarmente felice ed emozionato. È la prima volta in 110 anni che si riesce ad andare in serie A. Dopo tanti anni, da ex tifoso bambino che veniva allo stadio con la mamma, sono davvero felice. Pensavamo di salire in A già l’anno scorso, un obiettivo che abbiamo sfiorato.a undi campionato è un. Come ho resistito a queste emozioni? ...

