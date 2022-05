“Furti e minacce aggravate dal metodo mafioso per controllare aziende confiscate”: 12 arresti a Caltanissetta (Di lunedì 30 maggio 2022) Furti ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso: solo le accuse di cui devono rispondere 12 persone, arrestate – nove in carcere, tre ai domiciliari – nell’area della Sicilia centro-orientale dalla guardia di finanza di Caltanissetta, su disposizione della direzione distrettuale antimafia. I 12 destinatari delle misure cautelari, tra cui figurano due fratelli, imprenditori dell’Ennese, avrebbero “continuato ad imporre le loro scelte per mantenere un controllo sulle loro aziende“, precedentemente sottoposte ad amministrazione giudiziaria. L’operazione delle fiamme gialle, che riguarda le province di Enna, Catania e Messina, impegna oltre 100 finanzieri, mezzi aerei e terrestri, e unità specializzate del corpo delle Fiamme gialle. I due fratelli, si apprende, erano proprietari di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022)ed estorsionidal: solo le accuse di cui devono rispondere 12 persone, arrestate – nove in carcere, tre ai domiciliari – nell’area della Sicilia centro-orientale dalla guardia di finanza di, su disposizione della direzione distrettuale antimafia. I 12 destinatari delle misure cautelari, tra cui figurano due fratelli, imprenditori dell’Ennese, avrebbero “continuato ad imporre le loro scelte per mantenere un controllo sulle loro“, precedentemente sottoposte ad amministrazione giudiziaria. L’operazione delle fiamme gialle, che riguarda le province di Enna, Catania e Messina, impegna oltre 100 finanzieri, mezzi aerei e terrestri, e unità specializzate del corpo delle Fiamme gialle. I due fratelli, si apprende, erano proprietari di ...

