DSGA facenti funzione AIDA | vogliamo i concorsi ordinari e inquadramento nelle alte professionalità

(Di lunedì 30 maggio 2022) L'ultimo concorso nel 2018 ha creato moltiche chiedono di sbloccare la loro situazione. Oggi erano in piazza insieme agli altri sindacati in occasione dello sciopero nazionale. L'articolo .

... l'incremento dell'organico dei collaboratori scolastici di 2.288 unita secondo l'impegno ministeriale; l'indizione del concorso riservato per gli Assistenti Amministrativifunzione di...... l'incremento dell'organico dei collaboratori scolastici di 2.288 unita secondo l'impegno ministeriale; l'indizione del concorso riservato per gli Assistenti Amministrativifunzione di...Domani nella scuola si fermeranno pure tanti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici: anche se la Legge 146/90 prevede un contingente minimo di personale Ata in ogni istituto per garantire ...I sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil con lo Snals e il Gilda convocano i docenti per le prime due ore di domani per preparare l’agitazione di lunedì 30 maggio ...