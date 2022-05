C' è un primo accordo per creare una rete unica nazionale

(Di lunedì 30 maggio 2022) Siglata un'intesa per integrare le infrastrutture di Tim e Open Fiber. Tempo fino al 31 ottobre per fissare i paletti dell'iniziativa. La regia a Cassa depositi e prestiti

"Dalla separazione dell'infrastruttura di rete fissa traiamo le risorse per investire". Così Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim ...