Carlo Verdone a Napoli ai giovani medici: "Prima viene l'uomo" (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – C'era anche Carlo Verdone ad augurare una carriera ricca di successi ai circa 800 nuovi medici napoletani che oggi hanno prestato il giuramento di Ippocrate in un affollato teatro partenopeo. "Non fate come il professor Raniero Cotti Borroni" ha ammonito scherzosamente dal palco l'attore e regista, ricordando il personaggio del medico stakanovista di 'Viaggi di Nozze'. Verdone ha ripercorso a ritroso la sua passione per la medicina nata durante l'adolescenza "quando casa mia, negli anni '60, era frequentata da alcuni nomi da novanta della medicina dell'epoca come Valdoni, Stefanini, Borromeo". "Mi appassionai – ha raccontato Verdone – e cominciai a collezionare l'enciclopedia medica, ma capii che non potevo fare il ..."

