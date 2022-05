“Basta!”: rifiuto categorico di Stefano De Martino, non lo farà mai più (Di lunedì 30 maggio 2022) Stefano De Martino lo confessa, ci sono cose che si possono fare solo una volta nella vita: non lo ripeterà una seconda Stefano De Martino (Instagram)Parliamo del conduttore di Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino, che da poco ha aperto anche la strada al cinema. Tornerà in tv anche quest’anno con un nuovo programma di cui non si conoscono ancora i dettagli ma che promette un ruolo da protagonista. A parlare di lui anche Paolo Bonolis, lo storico conduttore italiano ha confessato durante una delle ultime interviste di vedere Stefano proprio come suo erede: potrebbe prendere con maestria il suo posto. Insomma, tutti credono in lui, la carriera sulla tv italiana è ormai assicurata. Così come la scalata al successo sul piano lavorativo va avanti, anche sul piano ... Leggi su direttanews (Di lunedì 30 maggio 2022)Delo confessa, ci sono cose che si possono fare solo una volta nella vita: non lo ripeterà una secondaDe(Instagram)Parliamo del conduttore di Stasera tutto è possibile,De, che da poco ha aperto anche la strada al cinema. Tornerà in tv anche quest’anno con un nuovo programma di cui non si conoscono ancora i dettagli ma che promette un ruolo da protagonista. A parlare di lui anche Paolo Bonolis, lo storico conduttore italiano ha confessato durante una delle ultime interviste di vedereproprio come suo erede: potrebbe prendere con maestria il suo posto. Insomma, tutti credono in lui, la carriera sulla tv italiana è ormai assicurata. Così come la scalata al successo sul piano lavorativo va avanti, anche sul piano ...

Advertising

needkimx : io mi rifiuto basta - Umastru1 : @BellelliGug @boccadutri Guglielmo, mi basta la conferma sul punto legno per ribadire il rifiuto ?????? - Daaadxoxo : RT @Heartless_103: Io comunque me lo sentivo che avrebbero fatto credere fino all’ultimo che la vittima fosse Ilgaz Non voglio sapere nien… - SciutoTino : I ceceni sono il rifiuto dell'umanità, basta vedere come si comportano in Ucraina - taeswithyou : Sei proprio pazzesco io mi rifiuto di andare avanti basta -