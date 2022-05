Assegno unico INPS: come recuperare tutti gli arretrati (Di lunedì 30 maggio 2022) L’Assegno unico universale concede il recupero degli arretrati fino alla data limite del 30 giugno 2022 L’Assegno unico universale è lo strumento che sostiene le famiglie con i figli a carico in vigore da quest’anno. I primi pagamenti sono iniziati a marzo del 2022. Coloro che stanno inoltrando le domande in ritardo rispetto alla prima L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 30 maggio 2022) L’universale concede il recupero deglifino alla data limite del 30 giugno 2022 L’universale è lo strumento che sostiene le famiglie con i figli a carico in vigore da quest’anno. I primi pagamenti sono iniziati a marzo del 2022. Coloro che stanno inoltrando le domande in ritardo rispetto alla prima L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

petergomezblog : Reddito di cittadinanza, continuano i tagli agli invalidi. E sull’assegno unico c’è la beffa: per averlo serve un m… - RadioUci : ?? assegno unico ?? su RDC ?? - APRILE ?? Disoccupazione Agricola in Arrivo ?? | Radio UCI - dgx2018 : RT @zingaromarcelbs: due adulti e un minore percepiscono come RDC al massimo 9600€ l'anno che diviso 12 mensilità fa' 800 + 175€ assegno un… - zingaromarcelbs : due adulti e un minore percepiscono come RDC al massimo 9600€ l'anno che diviso 12 mensilità fa' 800 + 175€ assegno… - CAFACLI : ?? #AssegnoUnico: domande fino al 30 giugno per avere gli arretrati. Va indicato Iban di un genitore o del figlio m… -