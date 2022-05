Andy Goram | «Ho un tumore inoperabile all’esofago | mi restano sei mesi di vita»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’ex portiere scozzese dei Rangers,, oggi 58enne, ha annunciato al Daily Record di avere un cancro. La malattia si è diffusa a fegato, polmone, vertebre ed alcune costole. I medici gli hanno dato seidiha rifiutato la chemoterapia, che avrebbe potuto allungare il suo percorso di qualche mese: ha visto la moglie Miriam consumata dalla terapia, non vuole attraversare lo stesso calvario. “Combatterò come mai prima d’ora. Non se ne parla di prolungare un’agonia senza qualità di. È fuori discussione. Miriam aveva un obiettivo e ora più o meno ha sconfitto la malattia. Mi ricordo come il suo compagno ha dovuto aiutarla a salire le scale per settimane. Il mio problema invece è che non c’è una via ...