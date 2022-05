Alessandro Orsini stop alle accuse: “Pretendo le sue scuse”, confronto rimandato [VIDEO] (Di lunedì 30 maggio 2022) Alessandro Orsini frena le accuse e pretende di ricevere le sue scuse. Il professore della Luis vuole il confronto. Alessandro Orsini (La7 screenshot)Durante l’ultima diretta di Non è l’Arena Alessandro Orsini è stato ospite in collegamento e ha voluto frenare alcune accuse contro di lui. Vediamo insieme che cosa è successo nello studio di Massimo Giletti. Massimo Giletti ha dato ampio spazio per una lunga intervista a Matteo Renzi, che proprio sul finire del suo intervento è stato incalzato anche a proposito dell’ospite che gli sarebbe succeduto: Alessandro Orsini. Il professore della Louiss continua ad essere molto contestato e Renzi ha avuto parole spietate contro di lui, mentre il ... Leggi su specialmag (Di lunedì 30 maggio 2022)frena lee pretende di ricevere le sue. Il professore della Luis vuole il(La7 screenshot)Durante l’ultima diretta di Non è l’Arenaè stato ospite in collegamento e ha voluto frenare alcunecontro di lui. Vediamo insieme che cosa è successo nello studio di Massimo Giletti. Massimo Giletti ha dato ampio spazio per una lunga intervista a Matteo Renzi, che proprio sul finire del suo intervento è stato incalzato anche a proposito dell’ospite che gli sarebbe succeduto:. Il professore della Louiss continua ad essere molto contestato e Renzi ha avuto parole spietate contro di lui, mentre il ...

Advertising

La7tv : #nonelarena Alessandro Orsini: 'Il governo Draghi prima ha inviato macchine di morte in Ucraina, e poi ha spostato… - fattoquotidiano : Sembra di ascoltare Alessandro Orsini e invece è il New York Times @scannavo #ucraina #edicola - fattoquotidiano : Biden ha ringraziato Draghi per avere saldato l’Unione europea e la Nato in un corpo solo durante il loro incontro… - incoere : RT @cgcronos: Alessandro Orsini contro Draghi: 'Manipolazione dell'opinione pubblica, cos'ha secretato sull'Ucraina' - cgcronos : Alessandro Orsini contro Draghi: 'Manipolazione dell'opinione pubblica, cos'ha secretato sull'Ucraina' -