Ultime Notizie – Vaiolo scimmie, in buone condizioni due casi in Lombardia (Di domenica 29 maggio 2022) Due casi di Vaiolo delle scimmie sono stati diagnosticati dal laboratorio di virologia del San Matteo di Pavia. A quanto fa sapere la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, si tratta di un paziente italiano visitato al San Gerardo di Monza, che è stato dimesso ed è tornato al suo domicilio dove osserva il periodo di quarantena e di un turista straniero alloggiato in un albergo, per il quale per questioni epidemiologiche si è preferito il ricovero presso il Policlinico di Milano. Entrambi i pazienti sono in buone condizioni e vengono seguiti dal personale sanitario. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 29 maggio 2022) Duedidellesono stati diagnosticati dal laboratorio di virologia del San Matteo di Pavia. A quanto fa sapere la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, si tratta di un paziente italiano visitato al San Gerardo di Monza, che è stato dimesso ed è tornato al suo domicilio dove osserva il periodo di quarantena e di un turista straniero alloggiato in un albergo, per il quale per questioni epidemiologiche si è preferito il ricovero presso il Policlinico di Milano. Entrambi i pazienti sono ine vengono seguiti dal personale sanitario. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - CorriereCitta : Roma, caos in trattoria: ubriaco molesta i clienti e sputa sui carabinieri - persemprecalcio : ?????? Il mercato del #Venezia è già iniziato. Svelati i colpi della squadra lagunare per la prossima stagione che se… - junews24com : Ribalta lascia il Parma, UFFICIALE: il comunicato sull'ex Juventus - - Labellasospesa : RT @zephyrus_ads: Devi risintonizzare il digitale terrestre per vedere le ultime notizie di mercato della lodigiani calcio su 7gold e non s… -