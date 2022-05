Saint Etienne retrocede, Pistocchi: “Follia in Francia, razzi sui giocatori” – VIDEO (Di domenica 29 maggio 2022) Il Saint Etienne retrocede in Serie francese, invasione di campo dei tifosi che lanciano razzi sui giocatori che scappano negli spogliatoi. Il fatto è stato commentato anche da Maurizio Pistocchi che ha scritto: “Follia in Francia : Il Saint Etienne retrocede nella Serie B francese, i suoi tifosi invadono il campo lanciando razzi contro i giocatori, che sono costretti a fuggire nello spogliatoio”. Veramente assurdo quello che è accaduto alla fine di Saint Etienne-Auxerre terminata 1-1. L’invasione di campo dei tifosi francesi costringono i giocatori a fuggire di corsa per trovare riparo negli spogliatoi. Ma allo stesso ... Leggi su napolipiu (Di domenica 29 maggio 2022) Ilin Serie francese, invasione di campo dei tifosi che lancianosuiche scappano negli spogliatoi. Il fatto è stato commentato anche da Maurizioche ha scritto: “in: Ilnella Serie B francese, i suoi tifosi invadono il campo lanciandocontro i, che sono costretti a fuggire nello spogliatoio”. Veramente assurdo quello che è accaduto alla fine di-Auxerre terminata 1-1. L’invasione di campo dei tifosi francesi costringono ia fuggire di corsa per trovare riparo negli spogliatoi. Ma allo stesso ...

