Roland Garros, continua il sogno della Trevisan: è nei quarti. Ancora Nadal-Djokovic (Di domenica 29 maggio 2022) Martina Trevisan che si qualifica per i quarti di finale del singolare femminile è la bella notizia dal punto di vista italiano, la sfida tra Novak Djokovic e Rafa Nadal che avverrà già nei quarti di...

Eurosport_IT : CAMILAAAAAAAAAAAAAA! ?????? Per la prima volta la Giorgi si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros: l'azz… - Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMA! ?????? La Trevisan approda ai quarti di finale del Roland Garros: l'azzurra batte Aliaksandra S… - Eurosport_IT : MISSIONE COMPIUTA! ?????? Per il 3° anno consecutivo Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale del Roland Gar… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Auger-Alassime lotta fino al quinto set, ma dopo quasi 4 ore e mezza è ancora Nadal ad avere la meglio ?????????? Il report d… - ARCH_and_CRAFT : Immaginate al roland garros una finale djokovic Vs Medvedev? -