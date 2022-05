Roland Garros 2022: al via gli ottavi di finale. Nadal attende Auger-Aliassime, Djokovic ed Alcaraz sfidano Schwartzman e Khachanov (Di domenica 29 maggio 2022) Si apre la seconda settimana di gioco al Roland Garros, con il via degli ottavi di finale. Nel tabellone maschile spazio alla parte alta con quattro partite sicuramente molto attese. Si parte con il numero uno del mondo, Novak Djokovic, inarrestabile finora sulla terra rossa parigina, che se la vedrà con l’argentino Diego Schwartzman. Il livello dell’avversario si alza sicuramente, ma il sudamericano non sembra in un momento nel quale può mettere in difficoltà il serbo. Successivamente toccherà ad Alexander Zverev, che affronta forse la più grande sorpresa di questo Roland Garros, lo spagnolo Bernabe Zapata-Miralles, arrivato agli ottavi dalle qualificazioni, dove ha battuto nel turno decisivo il nostro Luca Nardi. Per il tedesco un ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Si apre la seconda settimana di gioco al, con il via deglidi. Nel tabellone maschile spazio alla parte alta con quattro partite sicuramente molto attese. Si parte con il numero uno del mondo, Novak, inarrestabile finora sulla terra rossa parigina, che se la vedrà con l’argentino Diego. Il livello dell’avversario si alza sicuramente, ma il sudamericano non sembra in un momento nel quale può mettere in difficoltà il serbo. Successivamente toccherà ad Alexander Zverev, che affronta forse la più grande sorpresa di questo, lo spagnolo Bernabe Zapata-Miralles, arrivato aglidalle qualificazioni, dove ha battuto nel turno decisivo il nostro Luca Nardi. Per il tedesco un ...

Advertising

Eurosport_IT : CAMILAAAAAAAAAAAAAA! ?????? Per la prima volta la Giorgi si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros: l'azz… - Eurosport_IT : MISSIONE COMPIUTA! ?????? Per il 3° anno consecutivo Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale del Roland Gar… - Eurosport_IT : É QUI LA FESTAAAAAAA! ?? Camila Giorgi è agli ottavi di finale del Roland Garros! ?? #EurosportTENNIS |… - PaperinikEdonna : RT @Tennis_Ita: Roland Garros, Halep fatica a respirare: 'Ho sofferto di un attacco di panico' - zazoomblog : Giorgi-Kasatkina in tv domani: orario canale e diretta streaming Roland Garros 2022 - #Giorgi-Kasatkina #domani:… -