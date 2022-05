Programmi TV di stasera, domenica 29 maggio 2022. Partono le repliche di Mina Settembre, Fazio intervista Tom Hanks (Di domenica 29 maggio 2022) Mina Settembre - Serena-Rossi Rai1, ore 21.25: Mina Settembre Fiction del 2021, di Tiziana Aristarco, con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro. Prodotta in Italia. 1×01 Un giorno di Settembre a dicembre: La vita di GelsoMina, detta Mina, ha appena subito un brusco cambiamento: si è appena separata da suo marito Claudio, che ha preso una sbandata per una starlette, ed è tornata a vivere a casa di sua madre Olga, con cui ha un rapporto piuttosto teso. Mentre pensa che tutto sia perduto, nel consultorio dove lavora arriva un nuovo e affascinante ginecologo, Domenico, con cui si occupa di Nanninella, l’amante di un boss. 1×02 My Fair Lord: Un uomo tenta di buttarsi dal ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 29 maggio 2022)- Serena-Rossi Rai1, ore 21.25:Fiction del 2021, di Tiziana Aristarco, con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro. Prodotta in Italia. 1×01 Un giorno dia dicembre: La vita di Gelso, detta, ha appena subito un brusco cambiamento: si è appena separata da suo marito Claudio, che ha preso una sbandata per una starlette, ed è tornata a vivere a casa di sua madre Olga, con cui ha un rapporto piuttosto teso. Mentre pensa che tutto sia perduto, nel consultorio dove lavora arriva un nuovo e affascinante ginecologo, Domenico, con cui si occupa di Nanninella, l’amante di un boss. 1×02 My Fair Lord: Un uomo tenta di buttarsi dal ...

