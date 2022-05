Padel | Carraro | “Sarebbe un sogno averlo alle Olimpiadi”

Leggi su sportface

(Di domenica 29 maggio 2022) Il presidente della Federazione Internazionale diLuigi, in occasione della conferenza stampa di conclusione dell’Italy Major Premier, si è espresso sulla possibilità di inserire il. Queste le sue parole: “Coltiviamo da tempo questo. Tutte le discipline vogliono diventare sport olimpico, la nostra è entrata a far parte dei Giochi Europei, e ci sarà a Cracovia 2023, così come ai prossimi Asian Games e stiamo lavorando per i Panamerican Games. Se entreremo in questi tre eventi i Giochi saranno più vicini. Il Major di Roma è stato trasmesso in 167 tv nel mondo, se procediamo così lesaranno sempre più vicine”. SportFace.