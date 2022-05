"Nessun contatto": sparito un aereo, scattano le ricerche. Il sospetto: cosa è successo (Di domenica 29 maggio 2022) Un aereo della compagnia Tara Air è scomparso dai radar della torre di controllo mentre si trovava in volo sul Nepal. A bordo dell'aereo ci sarebbero 22 persone: 3 membri dell'equipaggio e 19 passeggeri. La notizia della scomparsa del veivolo è stata data dalla stessa compagnia aerea. Da qualche ora nella zona in cui sarebbe scomparso l'aereo sarebbero in corso fortissime piogge, ma finora gli altri veivoli in transito non hanno segnalato problemi. La rotta del volo sparito nel nulla è molto usata dai turisti stranieri che vanno in Nepal per alcune escursioni. Inoltre quel volo è utilizzato anche dai pellegrini che si recano al tempio di Muktinath. "Un volo interno diretto a Jomsom da Pokhara ha perso i contatti”, ha detto il portavoce della Tara Air, Sudarshan Bartaula. L'aereo era ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Undella compagnia Tara Air è scomparso dai radar della torre di controllo mentre si trovava in volo sul Nepal. A bordo dell'ci sarebbero 22 persone: 3 membri dell'equipaggio e 19 passeggeri. La notizia della scomparsa del veivolo è stata data dalla stessa compagnia aerea. Da qualche ora nella zona in cui sarebbe scomparso l'sarebbero in corso fortissime piogge, ma finora gli altri veivoli in transito non hanno segnalato problemi. La rotta del volonel nulla è molto usata dai turisti stranieri che vanno in Nepal per alcune escursioni. Inoltre quel volo è utilizzato anche dai pellegrini che si recano al tempio di Muktinath. "Un volo interno diretto a Jomsom da Pokhara ha perso i contatti”, ha detto il portavoce della Tara Air, Sudarshan Bartaula. L'era ...

