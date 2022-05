Neonato abbandonato in una cesta a Catania e trovato dai carabineri: «Sta bene». E scatta la gara di solidarietà (Di domenica 29 maggio 2022) «Sta bene, ha passato una notte tranquilla e si sta alimentando. E noi ce lo stiamo coccolando, e continueremo a farlo fino a quando resterà nel nostro reparto per dargli cure, ma anche affetto». Così Gabriella Tina, primaria dell’Unità operativa complessa (Uoc) di Neonatologia dell’ospedale Garibaldi Nesima, dove è ricoverato il Neonato trovato ieri, con il cordone ombelicale ancora attaccato, avvolto in una coperta in una cesta a Catania. Era stata una passante a dare l’allarme, chiamando il 112, e facendo intervenire i carabinieri del nucleo Radiomobile che lo hanno accudito, avvolgendolo in una copertina pulita data da abitanti della zona, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza con personale medico del 118 che lo ha portato in ospedale. «Dalla visita obiettiva – spiega la dottoressa ... Leggi su blog.libero (Di domenica 29 maggio 2022) «Sta, ha passato una notte tranquilla e si sta alimentando. E noi ce lo stiamo coccolando, e continueremo a farlo fino a quando resterà nel nostro reparto per dargli cure, ma anche affetto». Così Gabriella Tina, primaria dell’Unità operativa complessa (Uoc) dilogia dell’ospedale Garibaldi Nesima, dove è ricoverato ilieri, con il cordone ombelicale ancora attaccato, avvolto in una coperta in una. Era stata una passante a dare l’allarme, chiamando il 112, e facendo intervenire i carabinieri del nucleo Radiomobile che lo hanno accudito, avvolgendolo in una copertina pulita data da abitanti della zona, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza con personale medico del 118 che lo ha portato in ospedale. «Dalla visita obiettiva – spiega la dottoressa ...

