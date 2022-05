Momento storico questa mattina a Ragusa (Di domenica 29 maggio 2022) Ragusa – Uno straordinario evento storico. La processione del simulacro di San Giorgio e dell’Arca santa di mattina, baciata dal sole. Era da 40 anni che non accadeva. Oggi è tornata a ripetersi dopo che, ieri sera, la seconda processione prevista nell’ambito delle celebrazioni si era interrotta in piazza Duomo a causa della pioggia. Pur essendo a due passi dal Duomo, è stato deciso di non fare rientrare in chiesa Madre il simulacro e l’Arca santa per le condizioni non favorevoli della scalinata, molto scivolosa.Ecco perché il parroco, il sacerdote Pietro Floridia, d’accordo con il comitato dei festeggiamenti e i portatori, ha stabilito di fare ritorno nella chiesa di San Tommaso. Qui sono rimasti durante il periodo notturno sia il simulacro del santo cavaliere quanto l’Arca santa. La processione di questa ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 29 maggio 2022)– Uno straordinario evento. La processione del simulacro di San Giorgio e dell’Arca santa di, baciata dal sole. Era da 40 anni che non accadeva. Oggi è tornata a ripetersi dopo che, ieri sera, la seconda processione prevista nell’ambito delle celebrazioni si era interrotta in piazza Duomo a causa della pioggia. Pur essendo a due passi dal Duomo, è stato deciso di non fare rientrare in chiesa Madre il simulacro e l’Arca santa per le condizioni non favorevoli della scalinata, molto scivolosa.Ecco perché il parroco, il sacerdote Pietro Floridia, d’accordo con il comitato dei festeggiamenti e i portatori, ha stabilito di fare ritorno nella chiesa di San Tommaso. Qui sono rimasti durante il periodo notturno sia il simulacro del santo cavaliere quanto l’Arca santa. La processione di...

