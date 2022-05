L’uomo che ha sparato a un gruppo di giovani nel 2008 uccise suo suocero (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Marco Bevilacqua, il 37enne fermato oggi dai carabinieri per tentato omicidio plurimo dopo i colpi esplosi contro un gruppo di giovani a Qualiano (Napoli), nel 2006, a 20 anni, fu arrestato per l’omicidio del suocero, avvenuto il 24 gennaio di quell’anno a Scafati (Salerno) al culmine di una lite. Nel 2008 la Corte d’Assise d’Appello di Salerno, confermando la condanna di primo grado, stabilì che dovesse scontare 14 anni e 4 mesi di reclusione. La condanna divenne irrevocabile l’anno dopo. Bevilacqua ha trascorso alcuni anni in carcere ed è poi tornato in libertà. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Marco Bevilacqua, il 37enne fermato oggi dai carabinieri per tentato omicidio plurimo dopo i colpi esplosi contro undia Qualiano (Napoli), nel 2006, a 20 anni, fu arrestato per l’omicidio del, avvenuto il 24 gennaio di quell’anno a Scafati (Salerno) al culmine di una lite. Nella Corte d’Assise d’Appello di Salerno, confermando la condanna di primo grado, stabilì che dovesse scontare 14 anni e 4 mesi di reclusione. La condanna divenne irrevocabile l’anno dopo. Bevilacqua ha trascorso alcuni anni in carcere ed è poi tornato in libertà. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

