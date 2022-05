Il Tottenham di Paratici si informa su McKennie: la Juventus chiede 40 milioni e guarda Koné (Di domenica 29 maggio 2022) Il Tottenham di Fabio Paratici guarda in casa Juventus. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club inglese avrebbe chiesto informazioni su Weston McKennie. La richiesta della Juventus per l’eventuale cessione del centrocampista statunitense, ex Schalke 04, è di 40 milioni di euro. Qualora McKennie dovesse lasciare i bianconeri, la Juve ha già pronto il sostituto: Kouadio Koné, centrocampista del Borussia M’gladbach classe 2001. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Ildi Fabioin casa. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club inglese avrebbe chiestozioni su Weston. La richiesta dellaper l’eventuale cessione del centrocampista statunitense, ex Schalke 04, è di 40di euro. Qualoradovesse lasciare i bianconeri, la Juve ha già pronto il sostituto: Kouadio, centrocampista del Borussia M’gladbach classe 2001. SportFace.

