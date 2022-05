Google posticipa nuovamente il lancio del suo foldable | cosa sta accadendo?

(Di domenica 29 maggio 2022) Dopo il mancato annuncio dello scorso anno, si moltiplicano le voci di un nuovo posticipo del colosso di Mountain View dell’attesodello smartphone pieghevole, a causa di possibili rallentamenti nello sviluppo. Ecco tutte le voci emerse a riguardo. TheElec riporta che ipotrebbero non essere annunciati per il secondo anno consecutivo – ComputerMagazine.itSe i rumors verranno confermati, si tratterà del secondo posticipo in due anni: TheElec, infatti – popolare ed autorevole portale sudcoreano specializzato in semiconduttori, componentistica, batterie e display – ha riportato che le probabilità che BigG riveli quest’anno le caratteristiche del suo tanto attesosmartphone sono davvero esigue. Inoltre, TheElec ha riferito che il progetto, sviluppato in collaborazione con ...

Advertising

Telefonino.net

Roscosmosla missione Luna - 25 ad agosto Il razzo partirà dal cosmodromo di Vostochny ... DVB - T2, DVB - C, DVB - S2, HDR, WLAN, Amazon Alexa, Works with, Netflix, Classe G, ...Come se non bastasse arriva una pandemia chedi un anno l'introduzione del nuovo ... Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio diNews, se vuoi essere sempre aggiornato ... Pixel Fold, rinvio al 2023 per l'atteso foldable di Google Lo attendiamo ormai da tempo ma purtroppo l’azienda di Mountain View sembra essere stata costretta a posticiparne ulteriormente il lancio: il Google Pixel Fold, dunque, non arriverà entro quest’anno.Il Pixel pieghevole tanto atteso tarderà ad arrivare sul mercato. Google ha rimandato per la seconda volta il lancio del dispositivo.