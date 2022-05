Giro d'Italia 2022, Nibali chiude quarto: 'Ripensamenti sul ritiro? No' - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di domenica 29 maggio 2022) Vincenzo Nibali Verona, 29 maggio 2022 - quarto al suo ultimo Giro d'Italia anche se con un ritardo abissale dal podio. Vincenzo Nibali a 37 anni resta il migliore Italiano nelle grandi corse a tappe, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) VincenzoVerona, 29 maggioal suo ultimod'anche se con un ritardo abissale dal podio. Vincenzoa 37 anni resta il miglioreno nelle grandi corse a tappe, ...

Advertising

giroditalia : ?? The day @JaiHindley tied his name to the Giro d'Italia forever. ?? Il giorno in cui @JaiHindley ha legato per sem… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? Engraved in history ???? #Giro - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - La_sberg : Appena realizzato che in questi 4 giorni di ponte dovrò portare il mio amico a mangiare la qualsiasi in giro per l'… - anto5stars : RT @FreeChicoForti: Zio Gianni ?? Grazie ad Alessandro Facchini e a tutto il gruppo di 'W la fuga', che anche quest'anno si sono ricordati… -