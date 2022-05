Giovani, il 12,7% tra i 18 e i 24 anni lascia la scuola prima del tempo (Di domenica 29 maggio 2022) I dati nazionali Nel nostro Paese la quota di abbandoni scolastici espliciti è progressivamente diminuita negli ultimi anni. Anche sulla scorta degli obiettivi europei fissati nell’ambito dell’agenda Europa 2020, la quota di Giovani che hanno lasciato la scuola prima del tempo è passata dal 17,8% del 2011 a circa il 13% attuale. La Bergamasca eccelle nei testi Invalsi d’italiano. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 29 maggio 2022) I dati nazionali Nel nostro Paese la quota di abbandoni scolastici espliciti è progressivamente diminuita negli ultimi. Anche sulla scorta degli obiettivi europei fissati nell’ambito dell’agenda Europa 2020, la quota diche hannoto ladelè passata dal 17,8% del 2011 a circa il 13% attuale. La Bergamasca eccelle nei testi Invalsi d’italiano.

