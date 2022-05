Gianluca Vacchi, due dipendenti accusano: «Noi pagati in nero, ci deve 700mila euro». E lui: «Mi avete rubato 1 milione» (Di domenica 29 maggio 2022) Si torna a parlare di Gianluca Vacchi. Mentre la docu-serie sulla sua vita è approdata su Prime Video il 25 maggio e sta facendo il pieno di download, l'immagine dell'uomo dei balletti... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 29 maggio 2022) Si torna a parlare di. Mentre la docu-serie sulla sua vita è approdata su Prime Video il 25 maggio e sta facendo il pieno di download, l'immagine dell'uomo dei balletti...

Advertising

stanzaselvaggia : I dipendenti di Gianluca Vacchi confezionano un video più ipnotico di quello di Dolce e Gabbana di scuse ai cinesi.… - SirDistruggere : Guardiamo il lato positivo, la colf di Gianluca Vacchi avrà superato di certo gli anta e quindi adesso sarà idonea… - FranAltomare : Non vorrei essere nel marketing di Prime Video, oggi. La storia di Gianluca Vacchi, oltre che agghiacciante, è imba… - Zziagenio78 : +++ROBERTO BOLLE CONTRO GIANLUCA VACCHI:'MI COSTRINGEVA A FARE LE COREOGRAFIE DI TIKTOK E DICEVA CHE NON ERO CAPACE'+++ - Emmachampagne95 : RT @Lisaonthesofa: Gianluca Vacchi: 'Ho 54 anni e ne dimostro 20 in meno'. Lenny Kravitz, 58 anni: -