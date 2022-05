Gareth Bale | 7 minuti per la sua 5ª Championsbeffato Isco!

Advertising

PARIGI (Francia) - Il Real Madrid ha vinto la sua 14ª Champions League ela sua 5ª in carriera (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022), un trofeo molto importante per il gallese in una stagione che non lo ha visto protagonista. Infatti, premiato sul podio con la ...PARIGI (Francia) - Più di Lionel Messi e adesso pari come Cristiano Ronaldo ,in carriera (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022) entrando in club davvero esclusivo, il tutto in una stagione dove ha praticamente sempre visto i suoi compagni dalla panchina. Infatti il ... Gareth Bale, 7 minuti per la sua 5ª Champions...beffato Isco! Tra i giocatori del Real che a Parigi hanno conquistato la loro quinta Champions c'è anche Bale: il suo futuro, però, sarà lontano da Madrid ...Il Real Madrid festeggia una notte storica, che completa (o forse no) un ciclo leggendario. Ad aprirlo era stato proprio Carlo Ancelotti con la conquista della Decima. Poi ha accelerato Zinedine ...