Football americano, IFL 2022: vincono Guelfi, Panthers e Warriors che eliminano i Ducks dalla corsa playoff (Di domenica 29 maggio 2022) Si è disputata l’ultima settimana della regular season della IFL-Italian Football League 2022. Successi per Warriors Bologna contro i Ducks Lazio, Panthers Parma contro i Mastini Verona, quindi rotondo successo esterno dei Guelfi Firenze in casa dei Vipers Modena. A questo punto, tutta la concentrazione si sposta sui playoff che scatteranno l’11 e 12 giugno con il wild card round. Warriors Bologna Ducks Lazio 28-21: il primo quarto si chiude sul 7-0 grazie al td di Seymour, il secondo invece vede un parziale di 14-7 con i bolognesi che vanno a segno con Parlangeli e ancora Seymour, mentre i Ducks si sbloccano con Stitt. Nel terzo quarto i laziali vanno a segno con il td pass di Stitt per Iudicone, ma il 7-7 del quarto ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Si è disputata l’ultima settimana della regular season della IFL-ItalianLeague. Successi perBologna contro iLazio,Parma contro i Mastini Verona, quindi rotondo successo esterno deiFirenze in casa dei Vipers Modena. A questo punto, tutta la concentrazione si sposta suiche scatteranno l’11 e 12 giugno con il wild card round.BolognaLazio 28-21: il primo quarto si chiude sul 7-0 grazie al td di Seymour, il secondo invece vede un parziale di 14-7 con i bolognesi che vanno a segno con Parlangeli e ancora Seymour, mentre isi sbloccano con Stitt. Nel terzo quarto i laziali vanno a segno con il td pass di Stitt per Iudicone, ma il 7-7 del quarto ...

Advertising

OA_Sport : Football americano, IFL 2022: vincono Guelfi, Panthers e Warriors che eliminano i Ducks dalla corsa playoff - nonvedogioie : Mi è stato detto che confondo il calcio con il curling perché preferisco l'approdo in nerazzurro di Dybala a quello… - torrisone : Quando scrivete: 'Oh che belloooo'?????? quando vedete la pioggia su un gp di auto/moto oppure la fottuta neve su un c… - vecchidf : Parlando di cose importanti, nel gioco del calcio il VAR ha evidenziato la mediocrità degli arbitri, esacerbata da… - gattaro_molesto : @ZambaMic Pensa che in America dicono che il calcio è sport minore perché giocato con i piedi e non con le mani ?? E… -