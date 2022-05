Ferrari, errore clamoroso ai box, Leclerc furioso: 'Che c***o avete fatto?' (Di domenica 29 maggio 2022) un Charles Leclerc furioso quello uscito dai box di Montecarlo dopo il suo secondo cambio gomme: il monegasco, chiamato a sostituire le gomme Intermedie con quelle da asciutto, si è infatti trovato a ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 29 maggio 2022) un Charlesquello uscito dai box di Montecarlo dopo il suo secondo cambio gomme: il monegasco, chiamato a sostituire le gomme Intermedie con quelle da asciutto, si è infatti trovato a ...

xmarissac : Che schifo questo GP, che errore madornale ha fatto la Ferrari con Charles mammamia - Valenti90046358 : @frances8576 Non esiste che un pilota non si attenga agli ordini della scuderia. Ma l'errore più grande l'ha compiu… - LauraTer64 : #Formula1 #SkyMotori #SkyF1 e anche quest'anno il Mondiale con Ferrari lo vinciamo l'anno prossimo. Non si può pret… - Anna82913353 : @alexsiaadv Mi sento di giustificare la Ferrari in parte perché è stato un errore troppo grosso di Sainz che ha man… - Rancoronico : RT @Corriere: Il doppio errore della Ferrari che può costare il Gp di Monaco -