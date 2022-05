F1, Mattia Binotto: “Red Bull da penalizzare”. Cosa è successo e la norma del regolamento (Di domenica 29 maggio 2022) Non è ancora giunto il termine del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022? Sul tracciato di Montecarlo, infatti, la gara odierna ha regalato emozioni sotto più punti di vista, non ultimo le carte bollate per quanto accaduto dopo i pit-stop per montare le gomme da asciutto. Cos’è successo nello specifico? Come si è visto immediatamente dai camera car di Sergio Perez e Max Verstappen, entrambi i piloti della Red Bull, usciti dalla corsia dei box, hanno pizzicato con la gomma anteriore sinistra la linea gialla che segna la demarcazione tra l’uscita della pit-lane e il tracciato, immediatamente dopo la curva di Sainte Devote. Il regolamento parla chiaro: le vetture devono rimanere nella loro interezza al di qua della linea gialla, senza la discriminante che uno pneumatico possa, o meno, tagliare la ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Non è ancora giunto il termine del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022? Sul tracciato di Montecarlo, infatti, la gara odierna ha regalato emozioni sotto più punti di vista, non ultimo le carte bollate per quanto accaduto dopo i pit-stop per montare le gomme da asciutto. Cos’ènello specifico? Come si è visto immediatamente dai camera car di Sergio Perez e Max Verstappen, entrambi i piloti della Red, usciti dalla corsia dei box, hanno pizzicato con la gomma anteriore sinistra la linea gialla che segna la demarcazione tra l’uscita della pit-lane e il tracciato, immediatamente dopo la curva di Sainte Devote. Ilparla chiaro: le vetture devono rimanere nella loro interezza al di qua della linea gialla, senza la discriminante che uno pneumatico possa, o meno, tagliare la ...

