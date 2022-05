F1, GP Monaco 2022. Per la Ferrari la doppietta non è un sogno, bensì un obiettivo. La pioggia unica avversaria? (Di domenica 29 maggio 2022) Piaccia o non piaccia, ci sono alcuni appuntamenti imprescindibili per il Mondiale di Formula Uno. Fra di essi c’è il GP di Monaco, il cui contesto viene da certuni considerato ormai anacronistico. Tuttavia non è certo peggiore di alcuni visti in passato, quali gli street circuit americani degli anni ’80, o di altri che si stanno affacciando nel Circus ultimamente. D’altronde, cosa hanno in più Baku, Miami o Jeddah rispetto a Montecarlo? Un rettilineo e una curva ad angolo retto per favorire sorpassi propiziati dal DRS? Capirai che affare. Il Gran Premio del Principato ha dalla sua, invece, una storia con pochi eguali. Difatti quella di oggi sarà la 68ma edizione iridata e regalerà la sensazione di come il passare del tempo, a volte, possa essere ingannato. Certo, quella attuale non è più la Montecarlo di Graham Hill e quella, già diversa, di Ayrton Senna. ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Piaccia o non piaccia, ci sono alcuni appuntamenti imprescindibili per il Mondiale di Formula Uno. Fra di essi c’è il GP di, il cui contesto viene da certuni considerato ormai anacronistico. Tuttavia non è certo peggiore di alcuni visti in passato, quali gli street circuit americani degli anni ’80, o di altri che si stanno affacciando nel Circus ultimamente. D’altronde, cosa hanno in più Baku, Miami o Jeddah rispetto a Montecarlo? Un rettilineo e una curva ad angolo retto per favorire sorpassi propiziati dal DRS? Capirai che affare. Il Gran Premio del Principato ha dalla sua, invece, una storia con pochi eguali. Difatti quella di oggi sarà la 68ma edizione iridata e regalerà la sensazione di come il passare del tempo, a volte, possa essere ingannato. Certo, quella attuale non è più la Montecarlo di Graham Hill e quella, già diversa, di Ayrton Senna. ...

