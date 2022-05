Da noi… a ruota libera | puntata 29 maggio 2022 | Max Giusti | Antonella Elia | Roberta Capua e Massimiliano Ossini

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 29 maggio 2022) Oggi, domenica 292021, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la trentaduesimadella terza edizione di Dail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella trentaduesima, ospiti Max-pronto a tornare su Raidue con Boss in Incognito- e. Ci saranno, inoltre,, che ritorna alla guida di Estate in diretta, e, nuovo volto estivo di Unomattina. In ogniun filo conduttore, un macro argomento approfondito con testimonianze, racconti, contributi di più voci. Ogni domenica ...