Che fine ha fatto l'aereo più grande del mondo (Di domenica 29 maggio 2022) Stratolaunch, il velivolo realizzato dall'azienda del cofondatore di Microsoft Paul Allen, ha abbandonato le ambizioni spaziali per puntare sulla difesa e i voli ipersonici Leggi su wired (Di domenica 29 maggio 2022) Stratolaunch, il velivolo realizzato dall'azienda del cofondatore di Microsoft Paul Allen, ha abbandonato le ambizioni spaziali per puntare sulla difesa e i voli ipersonici

Advertising

Giorgiolaporta : Dopo ‘non ti #vaccini, ti ammali e muori’ e ‘2 giorni dopo la #Brexit scarseggeranno cibo e medicinali’ ecco ‘il… - marcodimaio : Vanno messi in campo tutti gli sforzi diplomatici possibili (evitando gite in felpa a Mosca); ma pensare di interro… - stebellentani : @matteograndi Io non penso sia un miracolo, anzi. Penso (ed è una critica all’Inter, non al Milan) che il derby vin… - westxluv : Direi che ha più senso a fine concerto oppure cerchiamo di mettere una frase che abbia senso con una canzone che sc… - westxluv : Prendendo esempio questo blocco ognuno prende un foglietto in mano con scritto una specie di segno che andrà a form… -