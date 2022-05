Advertising

leggoit : #Belen Rodriguez, il post strappalacrime dopo la fine delle Iene: «È stato bellissimo...» - andreastoolbox : #Il vestito gioiello di Belén Rodríguez è l'abito elegante per l'estate 2022 (e oltre) - Arita624936715 : @IsaeChia Scusata ma chi è Belen Rodriguez ? ?? - Honesty02759457 : @giorgio_gori @SIPARISipari @libertaegualeIT Certo che se Gori è di sinistra, io sono Belen Rodriguez. I morti di B… - tati92a : -

saluta Le Iene. Il programma di Italia Uno ha chiuso i battenti pochi giorni fa. La showgirl argentina, assieme a Teo Mammucari , è stata il volto dell'ultima stagione dello storico ...Grande Fratello Vip, salta l'intervista a Radio Radio di Clarissa Selassiè, la conduttrice sbotta: "Neanche" La partecipazione della giovane principessa pare sia saltata a pochi ...Con un lungo post su Instagram Belen ha voluto salutare Le Iene e ringraziare chi l’ha accompagnata in queste settimane ...“Ho pazientato talmente tanto che credevo non sarebbe mai accaduto”. La showgirl argentina ringrazia il programma che l’ha accolta come co-coduttrice al fianco di Teo Mammucari Con un lungo post su In ...