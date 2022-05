Baldini: “I ragazzi sono degli eroi, “Barbera” pieno grazie a loro. Padova? Noi…” (Di domenica 29 maggio 2022) Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, al termine della gara tra i rosanero e la FeralpiSalò Leggi su mediagol (Di domenica 29 maggio 2022) Le dichiarazioni di Silvio, tecnico del Palermo, al termine della gara tra i rosanero e la FeralpiSalò

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Baldini: “I ragazzi sono degli eroi, “Barbera” pieno grazie a loro. Padova? Noi…” - Mediagol : Baldini: “I ragazzi sono degli eroi, “Barbera” pieno grazie a loro. Padova? Noi…” - MikyTarricone : Ieri ho visto la partita di playoff andata di serie C: Feralpisalò Palermo, vinta dai siciliani. Mr. Baldini un mae… - chicco288 : RT @PalermoCalcMerc: ? CHE PALERMO!!! I ROSANERO NON SI FERMANO PIÙ Straordinaria gara per i rosanero, che vincono, convincono e comanda… - PalermoCalcMerc : ? CHE PALERMO!!! I ROSANERO NON SI FERMANO PIÙ Straordinaria gara per i rosanero, che vincono, convincono e coma… -