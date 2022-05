Bagni: 'Inter, non vendere Lautaro. Il 'Toro' ha altri 10 anni davanti. Acquisti? Mamma mia, se dovesse arrivare...' (Di domenica 29 maggio 2022) Intervistato da fcInter1908.it. l'ex calciatore Salvatore Bagni ha espresso la propria opinione in merito al prossimo mercato dell'Inter. “Lautaro? No... Leggi su calciomercato (Di domenica 29 maggio 2022)vistato da fc1908.it. l'ex calciatore Salvatoreha espresso la propria opinione in merito al prossimo mercato dell'. “? No...

Advertising

CalcioOggi : ESCLUSIVA Bagni: “Inter, non cedere Lautaro. E se fai questi 3 colpi mamma mia!” - fcinter1908 - fcin1908it : ESCLUSIVA Bagni: “Inter, non cedere Lautaro. E se fai questi 3 colpi mamma mia!” - FrancescoCio81 : Vi vedo belli sereni al 25 maggio, ripeto 25 maggio, sulle questioni di calciomercato Inter. Andate a farvi due bagni a capo Miseno ragazzi - fra19383 : PS: auguro a quei tifosi del #sassuolo che non sono riusciti a vendere i biglietti a +1000€ e che hanno lasciato i… - Giusepp60289178 : @NicoSpinelli8 @Inter Unici ad aver combinato la partita con il Genoa dimenticandosi di farlo sapere anche a Salvat… -